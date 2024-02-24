أسعار كرتونة أهلا رمضان في المنوفية.. تبدأ من 70 جنيها

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، عن توافر السلع الغذائية في جميع معارض أهلا رمضان، مع وجود عروض وتخفيضات على السلع الأساسية للتخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

تخفيضات على السلع الغذائية

وقال المحاسب أسامة عز الدين وكيل مديرية التموين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى الاتفاق مع التجار في معارض أهلا رمضان على توفير عروض على شنط رمضان، طوال فترة إقامة المبادرة، مؤكدا أن التخفيضات تتراوح بين 20 : 30 % على السلع الغذائية الأساسية.

وتحدث أيمن عبدالسلام أحد التجار المشاركين في المبادرة، عن توافر شنط رمضان بأسعار مخفضة على أهم السلع التي يعتمد عليها المواطن في الشهر الكريم، مشيرًا أن هناك زحاما شديدا على الشراء بسبب العروض والتخفيضات الموجودة في شنط رمضان.

عروض شنط أهلا رمضان

1- شنطة بـ 70 جنيها تتكون من: «كيلو سكر - كيلو أرز - كيس مكرونة».

2- شنطة بـ 100 جنيه تتكون من «كيلو أرز - كيلو سكر - زجاجة زيت - كيس بلح».

3- شنطة بـ 150 جنيها تتكون من: «زجاجة زيت - كيلو سكر - كيس سمنه - كيلو مكرونة - ثمن كيلو شاي».

4- شنطة بـ 180 جنيها تتكون من: «دجاجة مجمدة - كيلو أرز - برطمان صلصة - كيس سمنة - كيلو بلح - ثمن كيلو شاي».

5- شنطة بـ 220 جنيها تتكون من: «كيس كفتة - كيلو مكرونة - زجاجة زيت - كيلو دقيق - كيلو أرز - كيلو سكر - 2 كيلو بلح».