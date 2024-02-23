أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان بالدقهلية.. تخفيضات تصل لـ30%

أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، توفير ياميش رمضان في معارض أهلا رمضان بنحو 19 مركزا تضم 21 معرضا، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

تخفيضات الأسعار في معارض أهلا رمضان بالدقهلية

وقال «دايرة»، إنه تم توفير ياميش رمضان والسلع الغذائية المختلفة في معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، بينها أكبر معرضين في غرب وشرق المنصورة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والوقوف بجانبهم.

أسعار ياميش رمضان في الدقهلية

وجاءت أسعار ياميش رمضان في معارض أهلا رمضان بالدقهلية كالآتي:

- زبيب مصري بناتي 100 جنيه.

- بلح جاف لشنطة رمضان 20 جنيها.

- جوز هند 1 كيلة 150 جنيهًا.

- قمر الدين 400 جم 65 جنيهًا.

- تين مجفف 100 جنيه.

- مشمشية 430 جنيهًا.

- قراصيا 325 جنيهًا.

- عجوة 40 جنيهًا.

الاستعداد لمعرض أهلا بالعيد في الدقهلية

وأعلنت محافظة الدقهلية عن العمل بشكل مستمر في معرض رمضان على مدار شهر رمضان، على أن يتم تجهيز معرض أهلا بالعيد بتخفيضات كبيرة وتوفير مختلف السلع المطلوبة من المواطنين في العيد.