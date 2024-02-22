أسعار اللحوم والدواجن في معرض أهلا رمضان في القاهرة والمحافظات.. تخفيضات كبرى

أعلنت مختلف مديريات التموين عن أسعار اللحوم والدواجن في معرض أهلا رمضان في القاهرة والمحافظات، إذ جاءت بتخفيضات كبيرة تصل لـ30% في مختلف المحافظات، من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين في ظل أزمة ارتفاع الأسعار بسبب أزمة اقتصادية عالمية.

أسعار اللحوم والدواجن في معرض أهلا رمضان في القاهرة والمحافظات

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» أن أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان بالدقهلية جاءت بتخفيضات تصل لـ25% و30% كالآتي:

- الدواجن تبدأ من 110 حتى 130 جنيها على حسب الوزن

- لحمة «أمامي» بـ295 جنيها بدلا من 380 جنيها.

- لحمة «خلفي» بـ295 جنيها بدلا من 380 جنيها.

- لحمة مفرومة 295 جنيها بدلا من 350 جنيها.

- كبدة وكلاوي وقلب بـ295 جنيها.

- لحمة ضأن بلدي بـ295 جنيها.

عبوة زيت 3 لترات بـ220 جنيها.

أسعار اللحوم والدواجن في معرض أهلا رمضان في القاهرة

- كيلو اللحم يصل لـ295 جنيها و300 جنيه.

- كيلو اللحم المجمدة بـ240 جنيها.

- الدواجن المجمدة بـ120 جنيها الواحدة.

وفي محافظة الإسكندرية جاءت أسعار اللحوم والدواجن في معرض أهلا رمضان كالآتي:

- دواجن مجمدة كيلو 100 جنيه.

- أوراك دواجن مجمدة 900 جرام 90 جنيها.

- صدور دواجن مجمدة 450 جم 57 جنيها.

- لحوم مجمدة برازيلي 1 كجم «قطع و مفروم» 170 جنيها

أسعار اللحوم والدواجن في معرض أهلا رمضان بمحافظة كفر الشيخ

- اللحوم تصل بين 350 إلى 375 جنيه في مختلف المعارض بأهلا رمضان بكفر الشيخ.

- الدواجن تصل لـ120 جنيها

- محافظة البحر الأحمر جاءت بتخفيضات للمواطنين ووصل كيلو اللحمة السوداني 320 جنيها.

- محافظة شمال سيناء:

- كيلو اللحم البتلو والبقري والعجالي 320 جنيها للكيلو بدلا من 380،

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي 180 جنيها بدلا من 220 جنيها

- سعر كيلو الدجاج إلى 75 بدلا من 95 جنيها

- محافظة القليوبية

- الكيلو 280 جنيها للجاموسي والبقري

- الكيلو بـ300 جنيه للحم الضأني

- اللحوم المجمدة والمبردة ومصنعات اللحوم 230 جنيها.

- كيلو الدجاج المجمد بـ75 جنيها.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان محافظة المنوفية

- كيلو اللحمة المجمدة بـ300 جنيه.

- كيس لحمة مجمدة نصف كيلو بسعر 145 جنيهًا.

- كيس لحمة مفروم بقري نصف كيلو بسعر 150 جنيهًا.

- كيس لحمة مفروم جاموسي بسعر 145 جنيهًا.

- كيس لحمة مفروم عادي بسعر 105 جنيهات.

- طبق نصف كيلو كبدة بسعر 77 جنيهًا.

- محافظة الغربية:

- الكيلو 280 جنيها للحوم البلدي.

- الكيلو بـ300 جنيه للضاني.

- الدواجن بـ120 جنيها الواحدة

أسعار اللحوم والدواجن في محافظة بني سويف

- اللحوم بـ280 جنيها للكيلو

- الكيلو ب300 جنيه للحم الضأن

- محافظة جنوب سيناء

- الكيلو بـ380 جنيها للحوم البلدية الطازجة.

- الدواجن بـ120 جنيها

- محافظة الفيوم:

- أسعار اللحوم بـ220 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الدواجن بـ 105 جنيهات للكيلو المجمد