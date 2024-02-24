3 عبادات مستحبة في نهار النصف من شعبان.. تُكفر السيئات وتغفر الذنوب

ليلة النصف من شعبان من الليالي التي لها مكانة خاصة وقٌدسية كبيرة في نفوس المسلمين، وذلك لكون شهر شعبان من الأشهر التي ترفع فيه الأعمال إلى الله، وحرص النبي محمد صلى الله عليه والسلام على الإكثار من الصيام فيه استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، فيما يحرص المسلمون على التقرب إلى الله تعالى في هذا الشهر الكريم.

3 عبادات يستحب فعلها في نهار النصف من شعبان

وحول أفضل العبادات التي يٌستحب فعلها في نهار النصف من شعبان، فقد أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ هناك 3 عبادات يٌستحب فعلها في العموم منها الدعاء وذكر الله والحرص على تعطير الفم بقراءة القرآن.

أكّد «لاشين»، أنّ المُداومة على تلك العبادات تُكفر السيئات وتغفر الذنوب، بشرط أن تكون بنية خالصة لله سبحانه وتعالى.

فضل ليلة النصف من شعبان

وحول فضل ليلة النصف من شعبان، فقد أوضح مُجمع البُحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه فيما وُرد عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم، أن ليلة النصف من شعبان هي إحدى الليالي الخمس التي تُفتح فيها أبواب السماء، ويستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء.

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

كانت دار الإفتاء المصرية أفادت بأن الاحتفالَ بِلَيْلَةِ النصف مِن شهر شعبان المبارك مشروعٌ على جهة الاستحباب، وقد رغَّبَ الشرع الشريف في إحيائها، واغتنام نفحها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها، سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير.