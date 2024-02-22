تحذير رسمي من الولادة القيصرية.. 3 مخاطر صحية تهدد الأم

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا، حذرت فيه من مخاطر الولادة القيصرية غير الضرورية، موضحة أنه لا بد من الحد منها، لحماية الأم من مخاطر عديدة قد تتعرض لها بسبب هذا الإجراء.

مخاطر الولادة القيصرية

وحددت وزارة الصحة والسكان أضرار الولادة القيصرية وجاءت على النحو التالي:

- الإصابة بالمشيمة المتوغلة.

- استئصال الرحم خلال الولادة.

- نزيف الولادة الهائل.

مواجهة خطر الولادة القيصرية

واتخذت وزارة الصحة والسكان عددا من الإجراءات المهمة لمواجهة خطر الولادة القيصرية، وجاءت على النحو التالي:

- مساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية.

- وضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة، لتطبيق الولادات الطبيعية خلال حدوث الآثار الجانبية البسيطة.

- تخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية.

- إلزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية.

- عقد مناقشات مجتمعية لأضرار الولادات القيصرية، وزيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم.

- تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الولادة الطبيعة وفوائدها للأم والطفل، وأضرار الولادة القيصرية دون مبرر طبي.