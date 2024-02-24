أستاذ تخطيط عمراني: طفرة تنموية واستثمارية ضخمة في صفقة رأس الحكمة

قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن تطوير مدينة رأس الحكمة ضمن مخطط أعدت له الدولة خلال الفترة السابقة لتطوير الساحل الشمالي، موضحا أن المدينة تصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكتر من 40 ألفا و600 فدان لاستيعاب عدد كبير من السكان حوالي 300 ألف نسمة حتى تستطيع أن تدير الأماكن المختلفة.

مدينة رأس الحكمة تمثل نقطة بداية في تنفيذ مخطط تنمية الساحل بالكامل

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الفرص الاستثمارية لهذه المدينة كبيرة جدا حيث أنها تعتبر مدينة واعدة وتمثل نقطة بداية في تنفيذ مخطط تنمية الساحل الشمالي بالكامل.

مدينة رأس الحكمة تضم الاقتصاد الأخضر بجانب السياحة التراثية

وأشار إلى أن مدينة رأس الحكمة يوجد بها أنشطة تجارية وأنشطة سياحية ترفيهية مختلفة والمعتمدة على وجود أجمل شواطئ العالم في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ظهير اقتصاد أخضر بجانب السياحة التراثية، موضحا أن المشروع يتضمن إقامة المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، ويشمل منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية بالإضافة إلى إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات.