أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 24-2-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا ملحوظا في الأسواق المحلية اليوم السبت 24-2-2024، حيث سجل متوسط سعر كيلو الطماطم حوالي 4 جنيهات، بينما سجل متوسط سعر كيلو البطاطس حوالي 12 جنيها، فيما سجل سعر التفاح المحلي حوالي 30 جنيها للكيلو الواحد.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الخضروات اليوم السبت 24-2-2024 في الأسواق

- يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 6.5 جنيه

- يتراوح سعر البطاطس من 6.5 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 10 إلى 24 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 18 إلى 24 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 6 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 5 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 9 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 9 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 8 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6.5 إلى 7.5 جنيه

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر - أبرتقالي» من 25 إلى 35 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 8 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم السبت 24-2-2024 في الأسواق

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5.5 إلى 7.5 جنيه

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 7.5 جنيه

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 6 إلى 9 جنيها

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 15 إلى 19 جنيها

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات