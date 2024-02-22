أسعار الخضروات والفواكه اليوم.. هل تنخفض في رمضان؟

شهدت أسعار الخضراوات الفاكهة اليوم استقرارا في الأسواق، إذ يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 6 و11.5 جنيه.

وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الكميات المعروضة من الخضار والفاكهة، بسبب اقتراب الموسم الصيفي، ما يترتب عليه تراجع الأسعار في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وفرة في الخضار والفاكهة

وأكّد «نجيب» في تصريح لـ«لوطن» أنّ هناك وفرة في الخضار والفاكهة ولا يوجد ندرة في أي نوع، مشيرًا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا، في أسعار الخضار والفاكهة، خاصة البصل والثوم والطماطم.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، وفق أسعار سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر البطاطس من 6 إلى 11.5 جنيه.

- يتراوح سعر البصل من 1 إلى 24 جنيها.

- يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 15 إلى 25 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 3 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 10 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 10 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 12 إلى 20 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 28 إلى 32 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية من 8 إلى 14 جنيها.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار بلدي 5 من إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس من 17 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم من 15 إلى 20 جنيها.

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 6 إلى 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 6 إلى 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر اليوسفي من 5.5 إلى 10.5 جنيه.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 15 إلى 18 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود يبلغ 100 جنيه.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 45 جنيها.

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر الجوافة من 9 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الرمان من 11 إلى 23 جنيها.