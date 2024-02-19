أحمد موسى يطالب الزمالك برد الزيارة للأهلي قبل 8 مارس المقبل

طلب الإعلامي أحمد موسى من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بضرورة رد الزيارة التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم للقلعة البيضاء، إلى الجزيرة قبل 8 مارس المقبل، موعد نهائى كأس مصر بين القطبين في السعودية.

زيارة الأهلي للزمالك

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن زيارة أعضاء مجلس القلعة الحمراء لميت عقبة تاريخية، وتعكس الروح الرياضية بين الأهلي والزمالك.

الروح الرياضية بين الأهلي والزمالك

واستكمل أحمد موسى: «يجب تغيير الرياضة المصرية، وكفاية أزمات ونبذ أمور التعصب بين الجماهير المصرية، واللي حصل النهاردة هو الرياضة والروح الرياضية اللي بجد».

أضاف: «حسين لبيب ومجلس إدارة نادي الزمالك ناس محترمة ومبتخرجش منهم العيبة، وأطلب منهم رد الزيارة إلى النادي الأهلي والجماهير من هنا وجاي تشجع من أجل روح المنافسة ومفيش تعصب».

وتابع: «اللي كان بيحصل قبل كده مكنش طبيعي، وليس له علاقة بالرياضة، وبعيد كل البعد عن الرياضة المصرية، والمشهد النهاردة المفروض هو اللي يبقى موجود دائما».