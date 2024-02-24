وزير الري: إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالكونغو الديمقراطية

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حفل تكريم 15 من المتدربين الأفارقة وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذي عُقد في المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، تحت عنوان «الهيدرولوجيا والنمذجة الهيدروليكية ونوعية المياه»، الذي نظمه قطاع شؤون مياه النيل بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وذلك بمشاركة كاسنجو ماسنجا سفير دولة الكونغو الديموقراطية بالقاهرة، والسفير محمد عزمي نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

ورحب «سويلم» بالمتدربين الكونغوليين، وهنأهم باجتيازهم للبرنامج التدريبي، كما أعرب عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه في رفع قدرات المشاركين على المستوى الفني، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلي بالدول الإفريقية الشقيقة، خاصة في ظل مشاركة عدد من الكوادر القيادية المتميزة من المتدربين الكونغوليين في البرنامج التدريبي.

توفير الدعم للأشقاء بدولة الكونغو الديموقراطية

وأشار «سويلم» إلى العلاقات التاريخية القوية التي تربط مصر والكونغو الديموقراطية، واهتمام القيادة السياسية في مصر بتوفير أشكال الدعم للأشقاء بدولة الكونغو الديموقراطية، مؤكدا حرصه على التواصل الدائم مع إيف بازاييبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه، مشيراً لقيام مصر بتقديم الدعم للجانب الكونغولي من خلال بروتوكول التعاون الفني الموقع بين البلدين الذي يتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بدولة الكونغو الديمقراطية، مثل «إنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية متعددة الأغراض - حفر 12 بئرا جوفية تعمل بالطاقة الشمسية - تبادل الخبرات في مجال الزراعة والري - إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالكونغو الديمقراطية - التدريب وبناء القدرات».

وأضاف أن الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة أضافت مسؤولية كبيرة على مصر تجاه أشقائها الأفارقة لتقديم المزيد من الدعم والتنسيق المشترك بين مختلف الدول الإفريقية.

دعم الدول الإفريقية ورفع قدرات المتدربين

وأوضح أن مصر قامت بتدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، الذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، بما يُسهم في دعم الدول الإفريقية ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه للتعامل مع تحديات تغير المناخ، مثل حالات الفيضانات والجفاف التي تواجهها العديد من الدول الإفريقية بينها دولة الكونغو الديموقراطية، كما تعمل مصر حالياً بالتعاون من العديد من الشركاء لوضع أنظمة للإنذار المبكر بالشكل الذي يُمكن الدول الإفريقية من التعامل مع مثل هذه الظواهر المناخية.

ومن جانبه، نقل كاسنجو ماسنجا سفير دولة الكونغو الديموقراطية بالقاهرة، تحيات القيادة السياسية بدولة الكونغو للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، معربا عن تقدير بلاده لما تقدمه مصر لدولة الكونغو الديمقراطية من دعم فعال في العديد من المجالات..