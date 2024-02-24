بث مباشر.. البابا يدشن مذابح كنيسة السيدة العذراء في أرض الجولف

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مذابح جديدة بكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، وذلك خلال القداس الإلهي بالكنيسة.

ووقع البابا تواضروس خلال القداس على وثيقة تدشين كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس أنبا أبرآم، بكنيسة القديسة السيدة العذراء بأرض الجولف، وكرم عدد من كهنة الكنيسة، وسط حضور من مطارنة الكنيسة وأساقفتها.

دعوة البابا تواضروس لافتتاح مؤتمر رابطة الكشافة

وكان البابا تواضروس تلقى دعوة من وفد الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس (ديسموس)، لافتتاح مؤتمر الرابطة الذي سيعقد على هامش المؤتمر الكشفي العالمي، والمقرر عقده في شهر أغسطس من العام الجاري في القاهرة.

وجاء ذلك خلال لقاء البابا تواضروس بوفد من القيادات الكشافية، وهم الدكتور خالد عيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والدكتور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والقائد ماهر ساحلية، رئيس الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس (ديسموس)، والدكتورة سارة مجدي من المفوضة الدولية للمرشدات، والدكتور أنطوان داود ممثل الاتحاد المصري في الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

وخلال اللقاء تم مناقشة موضوع استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي، والمقرر عقده في شهر أغسطس من العام الجاري، وأعرب الوفد الكشفي عن شكره للبابا على مباركته على الانضمام للرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.