صورة بالأبيض والأسود تكشف عن صلة القرابة بين نهال عنبر والمذيعة هالة أبو علم

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة باللونين الأبيض والأسود على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تظهر فيها مع مجموعة من أفراد عائلتها، مشيرة إلى صلة القرابة التي تجمعها بالمذيعة هالة أبو علم، والتي تعد واحدة من أشهر مقدمي البرامج ونشرات الأخبار بالتليفزيون المصري في فترة التسعينيات.

صلة القرابة التي تجمع نهال عنبر بـ أبو علم

وأوضحت الفنانة نهال عنبر أن صلة القرابة التي تجمع بالمذيعة هالة أبو علم، هي أن المهندس خليل أبو علم والد المذيعة هالة هو شقيق والدة الفنانة نهال عنبر.

وعلقت نهال عنبر على الصورة بقولها: «جدي حامد أبو علم وجدتي وماما وهي صغيرة الله يرحمهم جميعاً وخالي المهندس خليل أبو علم بابا المذيعة هالة أبو علم وأنكل منير الله يرحمه».

أعمال رمضان 2024

ومن أعمال الفنانة نهال عنبر في رمضان 2024 هذا العام، مسلسل بدون سابق إنذار الذي يشارك في بطولته الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، والتي تدور أحداثه في إطار الدراما، ومن تأليف ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة.