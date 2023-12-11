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انتخابات المصريين بالداخل

نهال عنبر: الناخبون بعثوا رسالة «حب مصر» إلى العالم

كتب:

أميرة عزالدين
10:43 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
نهال عنبر

نهال عنبر

قالت الفنانة نهال عنبر، إن حبها لمصر دفعها للتواجد في الصفوف الأولى مع المواطنين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتة إلى مصر شهدت تتويجًا للتحضر والديمقراطية بتوافد الشباب والنساء وكبار السن، جنبًا إلى جنبًا في حالة من الفرحة والبهجة بالمشهد الديمقراطي.

نهال عنبر تشيد بمشاركة الشباب في الانتخابات 

أضافت «عنبر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هذه الصورة المُشرفة من الإقبال في الانتخابات بتجاوز نسبة 45%، أوصلت رسالة مهمة للعالم أجمع بمدي حب المصريين لبلادهم، ووعيهم ورغبتهم الحقيقية في الحفاظ عليها وعلى أمنها.

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بقلم أميرة عزالدين