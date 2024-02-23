الفنانة سما إبراهيم بـ5 شخصيات خلال دراما رمضان 2024

استطاعت الفنانة سما إبراهيم تجسيد أكثر من شخصية، خلال الموسم الرمضاني لعام 2024، من الكوميديا للتراجيديا للأكشن، لتبهر الجماهير في «بروموهات» الأعمال الدرامية التي ينتظرون عرضها، ومنها مسلسل «بابا جه»، و«عتبات البهجة»، وغيرها من المسلسلات الرمضانية.

تعد سما إبراهيم من الفنانات الأكثر حظًا، خلال السباق الرمضاني 2024، إذ تشارك بـ5 أعمال درامية مختلفة، وتلعب شخصية كوميدية في مسلسل «بابا جه»، بطولة الفنان أكرم حسني، وعدد من الفنانين أبرزهم نسرين أمين، محمد أوتاكا، محمود البزاوي، والعمل الدرامي من إخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

تلعب دورًا اجتماعيًا في «عتبات البهجة»

تلعب الفنانة سما إبراهيم دورًا محوريًا بمسلسل «عتبات البهجة»، الذي يدور في إطار الأسرة، إذ يعيش البطل مع أبنائه وحفيديه، ويواجه معهم العديد من مشكلات الجيل الحالي، والعمل الدرامي من بطولة الفنان يحيى الفخرانى، وعدد من الفنانين أبرزهم جومانا مراد، صلاح عبد الله، مغني المهرجانات مصطفى عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، والعمل الدرامي من إخراج مجدي أبو عميرة.

سما إبراهيم في سوق السمك بمسلسل «المعلم»

وتشارك الفنانة سما إبرهيم أيضًا في مسلسل «المعلم»، الذي تدور أحداثه حول تجارة السمك، في مواقف مشوقة يؤديها البطل، والعمل الدرامي من بطولة مصطفى شعبان، وعدد من الفنانين أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، والمسلسل من إخراج مرقس عادل.

الكبيرة «فحت» في مسسلسل «الكبير أوي»

تلعب سما إبراهيم دور «الكبيرة فحت»، في مسلسل «الكبير أوي»، بطولة النجم أحمد مكي، الذي يجسد 3 شخصيات خلال أحداث العمل، وهم «الكبير» «جوني»، و«حزلقوم»، ويشارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم محمد سلام، هشام إسماعيل، كما تشارك الفنانة سما إبراهيم في دور رئيسة عصابة بمسلسل «بـ100 راجل» بطولة الفنانة سمية الخشاب.