فنانتان تجسدان دور الأم في دراما رمضان رغم عدم إنجابهما.. الموهبة تفرض نفسها

أبدعت في تقديم دور الأم بالدراما المصرية، برغم أنها لم تصبح أما في الحقيقة، إذ استطاعت الفنانة سلوى عثمان، أن تستحوذ على قلوب الجماهير، بسبب المشاعر الصادقة التي تخرج منها، فالأمر ليس مجرد مشاهد تمثيلية، بل هو إحساس حقيقي بالأمومة، وتخوض السباق الرمضاني لعام 2024، بدور والدة الفنان أحمد العوضي في مسلسل «حق عرب».

تزوجت الفنانة سلوى عثمان في الواقع، إلا أنها لم تنجب، وبرغم ذلك أبدعت في تجسيد دور الأم، إذ ظهرت في أدوار عديدة أم البطل، تواجه معه العديد من التحديات، ويحاوطها الخوف والقلق عليها، وتصل مشاعرها إلى الجمهور، الذي يتفاعل معها بشكل كبير، إذ ينبع الإحساس من داخلها، فهي تشعر بكل تنطقها، بحسب حديثها في اللقاءات التليفزيونية.

جسَّدت سلوى عثمان العديد من أدوار الأمومة

جسدت سلوى عثمان العديد من الأدوار، لكنها خطفت قلوب الجماهير بدور الأم الطيبة الحنونة، التي تعيش في كبد وحزن خوفًا على أبنائها، ومنها مسلسل «لؤلؤ»، من بطولة الفنانة مي عمر، إذ تعرضت للسجن مدة طويلة، وحرمت من ابنتها، واجتمعت بها بعد فراق، لتجسد عدة مشاهد، تعتبر من الأفضل في الدراما.

مسلسلات شاركت فيها الفنانة سلوى عثمان بدور الأم

لعبت الفنانة سلوى عثمان دور الأم، في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل «سوق الكانتو»، بطولة الفنان أمير كرارة، والفنانة مي عز الدين، ومسلسل «نسل الأغراب» بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ومسلسل «أيوب» بطولة الفنان مصطفى شعبان.

الفنانة سلوى عثمان والدة أحمد العوضي في مسلسل «حق عرب»

تواصل الفنانة سلوى عثمان أدوار الأمومة، في السباق الرمضاني لعام 2024، من خلال مسلسل «حق عرب»، إذ تؤدي دور والدة الفنان أحمد العوضي، وتظهر خلال برومو العمل الدرامي، وهي تحضنه وتبكي بسبب التحديات التي يواجهها ابنها.

الفنانة نرمين الفقي تجسد دور الأم برمضان 2024

تعد الفنانة نرمين الفقي واحدة من الفنانات، التي لعبت دور الأم، على الرغم من عدم زواجها في الواقع، إذ قدمت دور الأم في مسلسلات عديدة، منها مسلسل «جبل الحلال»، ومسلسل «ضل راجل»، ومسلسل «أبو العروسة».

تستمر الفنانة نرمين الفقي، في تجسيد دور الأم بمسلسل «محارب»، بطولة الفنان حسن الرداد، وسيعرض خلال الموسم الرمضاني 2024.