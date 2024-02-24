عاجل.. سيناريو كارثي يطيح بالأهلي من دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير القلعة الحمراء حسم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم الفوز على ميدياما الغاني مساء أمس الجمعة، بهدف دون رد، بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة دور المجموعات، إلا أن هناك سيناريو وحيد قد يطيح بالشياطين الحمر خارج البطولة رغم تواجده بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

وحقق فريق الأهلي أمام ميدياما الغاني أمس وذلك في عقر دارهم بهدف وحيد أحرزه حسين الشحات ليعتلي الأحمر صدارة المجموعة، ويأتي خلفه شباب بلوزداد ويانج أفريكانز اللذان يتواجهان مساء اليوم في الجولة الخامسة وهي نفس الجولة التي خاضها الأهلي أمام ميدياما أمس.

ويثمل السيناريو الدرامي في وداع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تعادل فريق شباب بلوزداد أمام يانج أفريكانز اليوم، ومن ثم فوز شباب بلوزداد أمام ميدياما في الجولة الأخيرة بجانب فوز يانج أفريكانز ضد النادي الأهلي.

يذكر أن فريق الأهلي يلعب ضد يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة يوم 2 مارس المقبل، وذلك على استاد القاهرة الدوري، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز للصعود كأول للمجموعة.