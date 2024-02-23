صدمة تضرب الأهلي رغم التسجيل في شباك ميدياما.. متى تنتهي اللعنة؟

جرح عميق تركه ميدياما الغاني في سجلات الأهلي التاريخية، وذلك بعدما نجح في صناعة حاجز أمان لمنع المارد الأحمر من الوصول إلى شباكه، خلال المباراة التي تقام في الوقت الحالي بينه وبين الفريق الغاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري قد يحدد مصير الأهلي في التأهل إلى الدور التالي من المسابقة القارية.

رقم سلبي جديد للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تعادل سلبي في الشوط الأول للمباراة في الشوط الأول لمباراة الأهلي وميدياما الغاني، وضع المارد الأحمر في ورطة بعدما فشل في إنهاء لعنة سلسلة التعادل السلبي في الأشواط الأولى بجميع المباريات التي خاضها على مستوى بطولة دور المجموعات، منذ بداية الموسم الحالي، وهو ما يعد رقما سلبيا للفريق الأكثر تتويجا باللقب القاري على مدار تاريخ البطولة، وذلك رغم التسجيل في الشوط الثاني عن طريق حسين الشحات بهدف من صناعة أنتوني موديست.

رقم سلبي للأهلي رغم التسجيل في الشوط الثاني

الشوط الأول لم يشهد فرصا كبيرة للأهلي، أو تهديد يذكر على شباك ميدياما الغاني، ولعل أبرز الفرص الخطيرة التي هدد بها الأهلي مرمى أصحاب الأرض، كانت بأقدام حسين الشحات الذي حاول التسديد بكرة طولية عبرت فوق مرمى الخصم، ولم تترجم إلى هدف.

الأهلي لايزال في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات، ويسعى لفك عقدة التعادلات التي لازمته منذ بداية تلك النسخة.

ويعاني الأهلي من غيابات عدة خلال هذه المباراة، منها محمد الشناوي الذي يعاني من خلع في الكتف، كما يغيب محمود عبدالمنعم كهربا لحضور زفاف شقيقته، بينما جرى استبعاد مروان عطية لتراكم البطاقات.