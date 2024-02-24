استقرار أسعار العملات اليوم السبت 24-2-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 24-2-2024 حالة من الاستقرار النسبي في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، بحسب آخر تحديثات لمواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الرسمية عبر الإنترنت.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24-2-2024 في البنك المركزي المصري نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري نحو 39.26 جنيه للبيع، و39.08 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 100.64 جنيه للبيع، و100.18 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 8.42 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24-2-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري نحو38.98 جنيه للبيع، و38.80 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري حوالي 99.32 جنيه للبيع، و100.23 جنيه للشراء.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري حوالي 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت في بنك مصر حوالي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر نحو 38.78 جنيه للبيع، و38.56 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر حوالي 100.14 جنيه للبيع، و99.84 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر حوالي 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24-2-2024 في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 39.11 جنيه للبيع، و38.72 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 100.60 جنيه للبيع، و98.09 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 8.42 جنيه للبيع، و8.41 جنيه للشراء.