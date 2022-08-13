مكتبة مصر الجديدة في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة 2022

نجحت مكتبة مصر الجديدة، إحدى المنصات الثقافية في جمعية مصر الجديدة، من الوصول إلى التصفيات النهائية من المشروع الوطني للقراءة «مصر دبي» للعام الثاني على التوالي، والذي يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القـراءة الوظيفيـة الإبداعيــة الناقــدة التـــي تمكنهــم، من تحصيل المعرفـة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا، وصـولاً لمجتـمع يتــعلم ويفـكر ويـبتكر.

المشروع الوطني للقراءة

ويعمل المشروع الوطني للقراءة تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة البحث العلمي بالإمارات وفرعها في القاهرة، ويقدم المشروع مجموعة من الجوائز والمكافآت للفائزين، تبلغ مليون جنيه للفائز الأول في كل منافسة.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، في بيان صحفي: «كانت مكتبة مصر الجديدة قد فازت العام الماضي بالمركز الأول لتحقيقها أعلى المعايير التنويرية، ضمن ستة مؤسسات ثقافية وتعليمية من بينها مكتبة مصر العامة فرع الجيزة، ودار الكتب، بالإضافة إلى 3 مدارس».

خدمات لدعم مشروع القراءة

مشيرا إلى أن وصول المكتبة إلى التصفيات النهائية من المشروع للعام الثاني على التوالي، جاء نتيجة لما قدمته وتقدمه المكتبة من مشروعات وبرامج وخدمات لدعم مشروع القراءة، كما تم تقديم خطة مشروع زمنية تضمنت أهم المشروعات والخدمات المدعمة لمشروع القراءة، بالإضافة إلى مساهمة مكتبة مصر الجديدة العامة في مشروعات تزويد الكتب وتأسيس المكتبات وتشغيلها.

كما أشاد الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، بالمشروع انطلاقًا من أهمية القراءة لبناء الحضارة والإنسان، وحرصًا على غرس هذه القيمة في الأجيال القادمة، وتقوم جمعية مصر الجديدة ممثلة في مكتبتها بإقامة العديد من المشاريع وورش العمل التي تحض الأطفال والنشء على القراءة، وغرس مفهوم حب القراءة لديهم، وربطه بالحدث الثقافي بشكل مباشر من خلال توطيد علاقته مع المكتبة وإبراز قيمة الكتاب في ذهنه، لتنمية حسه الإبداعي وتوطيد علاقته مع القراءة منذ الصغر.