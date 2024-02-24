رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ختام بطولة منطقة القاهرة للإسكواش (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
12:07 م | السبت 24 فبراير 2024
منافسات الإسكواش

منافسات الإسكواش

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في أجواء تنافسية.. ختام بطولة منطقة القاهرة للإسكواش».

في احتفالية بنادي الزهور، اختتمت منطقة القاهرة للإسكواش فاعلياتها والتي تعتبر ثاني أكبر بطولة بعد بطولة الجمهورية بحضور أبطال اللعبة على مستوى المحافظة. 

بطولة منطقة القاهر

وقال عاصم خليفة رئيس اتحاد اللعبة في مصر: «الموسم مليء ببطولات المناطق مثل بطولة منطقة القاهرة وبطولة منطقة بورسعيد وبطولة منطقة الجيزة، وبطولة منطقة القاهرة من أكبر البطولات ويشارك فيها أكبر عدد ممكن من اللاعبين بما يصل إلى 1600 لاعب ولاعبة». 

منافسة شرسة في القاهرة

وأضاف، «الكثير من المباريات لُعبت في هذه البطولة والمنافسة دائما ما تكون شرسة في بطولة القاهرة». 

وأوضح المهندس أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للإسكواش: «بطولات المناطق هي ثاني أكبر بطولات في الموسم بعد بطولة الجمهورية، ولثاني موسم على التوالي تشهد البطولة مشاركة أكبر قدر من اللاعبين، وتأتي أهمية بطولة المنطقة من النقاط التي يحصل عليها اللاعب أكثر من البطولات الأخرى مثل بطولات الأندية».

اقرأ المزيد:

تفاصيل إجازة محمد صلاح بالغردقة: يقيم في فيلا خاصة ويمارس الإسكواش (صور)

انطلاق البطولة العربية الدولية لناشئي الإسكواش.. يشارك بها 600 لاعب

جاسمين سامي تكشف عن تفاصيل مبادرتها لتعليم الفتيات «الإسكواش والبادل»

رئيس اتحاد الإسكواش: حصدنا 12 ميدالية ببطولة بريطانيا المفتوحة (فيديو)

وزير الرياضة: فخور بأبطال الإسكواش ودعم الرئيس السيسي وراء إنجازات الرياضيين
بقلم نرمين عفيفي