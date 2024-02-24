تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات في عدة مناطق بالشرقية

شنت رئاسة حي أول الزقازيق بالشرقية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط حلقة السمك وكوبري أبو عميرة، وإلزام أصحاب المحال التجارية بعرض بضاعتهم داخل المحال الخاصة بهم لفتح الطرق أمام المارة.

مصادرة الأكشاك المخالفة أمام القصر الأبيض

وتوجهت الأجهزة التنفيذية صباح اليوم، لرفع الإشغالات المخالفة بشارع فاروق، وتم مصادرة الأكشاك المخالفة أمام القصر الأبيض بجوار السكة الحديد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة إزالة للتعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وأسفرت عن فك شدة خشبية على مساحة 100 متر مجهزة لعمل سقف دور ثالث علوي داخل الحيز بقرية الحصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات في قرية صفط زريق

وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية بصفط زريق حملة لإزالة تعديات بعزبة عرب شاهين التابعة لقرية شنبارة منقلا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، أسفرت عن تنفيذ إزالة كلية لغرفة بالطوب الدبش والأسمنت على مساحة 9 أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق بشن حملة لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام أمام المواطنين والزائرين.