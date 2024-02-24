«القاهرة للدراسات»: مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة دولارية تلبي رغبات المستودرين

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن صفقة رأس الحكمة ناجحة بكل المعاني والمقاييس وتمثل أكبر صفقة في تاريخ مصر كحجم استثمار مباشر موضحا أنها شراكة مع هيئات وشركات إماراتية بمقدم 35 مليار دولار.

الدولة المصرية لها 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أن الدولة المصرية لها 35% من أرباح المشروع مما يعني أن الخزانة العامة والموازنة العامة سوف تتحصل على إيرادات سنوية تمثل 35% من صافي الأرباح للمشروع مما يؤدي إلى زيادة الدخل أو الإيردات الخاصة بالدولة، واستغلال الأصول المملوكة للدولة ويعني أيضا أن هناك حجم من التدفقات النقدية سوف تأتي سنويا للدولة المصرية طوال مدة هذا المشروع.

خدمات مشروع رأس الحكمة

وأشار السيد، إلى أن مشروع رأس الحكمة ليس فقط مشروع بناء مجتمعات عمرانية وسياحية، ولكن يتضمن ايضا إقامة المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، ويشمل منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية بالإضافة إلى إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات.

تابع بأن رأس الحكمة ستوفر لمصر سيولة دولارية تقدر تلبي احتياجات المستودرين واحتياجات المصنعين لافتا إلى أن بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة سعر الدولار في السوق السوداء انخفض بأكثر من 18%.

وقال السيد، إن مصر الفترة الأخيرة أعادت ترتيب الاحتياجات والأولويات الخاصة بها التي تمثلت في عملية الإنفاق على الصحة والتعليم والاهتمام بالصناعة.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يضع مصر على خريطة السياحة العالمية موضحا أنه هيكون من أجمل شواطئ في العالم ويستقطب 8 ملايين سائح سنويا.