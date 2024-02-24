خبير: رأس الحكمة ستصبح أهم منطقة سياحية خلال 20 عاما

قال هاني بيتر الخبير السياحي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة هو حدث استثماري ضخم وله فوائد كبرى، لأن جذب السياح إلى مصر يبدأ من استعراض المعالم التاريخية والمناطق الجديدة، حيث شاهدنا ما حدث بعد موكب المومياوات وأنه أثر بشكل كبير على السياح القادمين إلى مصر، ولذلك فإن إنشاء مشروع سياحي مثل رأس الحكمة سيكون له تأثير كبير على جذب السياح من كل دول العالم.

مدينة رأس الحكمة تمتلك العديد من المٌقومات السياحية

وأوضح الخبير السياحي في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن مدينة رأس الحكمة تمتلك العديد من المٌقومات السياحية والتاريخية والأثرية التي تجعلها على خريطة السياحة العالمية، لتكون مؤهلة لأن تصبح أهم منطقة سياحية خلال الـ20 عامًا المقبلة، خاصة مع الاستثمار في منطقة العلمين الجديدة.

وأشار هاني بيتر إلى أن البحر في تلك المنطقة بحر رملي يتسم بعدم وجود أمواج مرتفعة والمناخ أيضا هناك مميز، وهي منطقة مُختلفة سيجد فيها السائح كل ما يتمناه، مما يجعله حريصا على زيارتها وهو ما سينعكس على رفع معدلات السياحة في مصر خلال الفترة المقبلة.