بعد جعفر العمدة.. عائلة حمادة فتح الله تراهن على النجاح في رمضان 2024

حظيت عائلة «حمادة فتح الله» باهتمام قطاع كبير من المشاهدين في موسم الدراما الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل جعفر العمدة الذي حقق صدى كبيرا وقت عرضه.

يراهن الفنانون الذين شاركوا في مسلسل العام الماضي على أعمال درامية جديدة يشاركون بها في موسم 2024، ليكون أمامهم تحديا في الحفاظ على حالة النجاح الجماهيري.

طارق النهري في المعلم

يشارك الفنان طارق النهري (حمادة فتح الله) في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وهو من إخراج مرقس عادل، وتدور أحداث المسلسل الذي ينتمي للدراما الشعبية حول «حامد» الذى يواجه مهمة صعبة داخل سوق السوق حيث يسعى إلى الصعود داخل هذا العالم برغم من كونه تاجرا صغيرا ليصبح من أهم «معلميه» من أجل الانتقام لوالده والبحث عن من تسبب في انهيار تجارة والده وسجنة وسرقة أمواله، ويجسد النهري خلال الأحداث شخصية أحد التجار الكبار داخل سوق السمك، واللذين يسعون إلى إزاحة «حامد من طريقهم».

منذر رياحنة يراهن على الشر في المعلم

ويعيد مسلسل المعلم جمع طارق النهري ومنذر رياحنة (شوقي فتح الله) بعد مسلسل جعفر العمدة، حيث يشارك «رياحنة» في بطولة المسلسل ويجسد أحد أدوار الشر خلال الأحداث.

أما الابن الثاني أحمد عبد الله (كارم فتح الله) فيشارك في عملين خلال موسم الدراما الرمضانية 2024 وهما بيت الرفاعي للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، وحق عرب للمخرج إسماعيل فاروق وبطولة أحمد العوضي.