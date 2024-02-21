برلمان الطلائع بالقليوبية يناقش مشكلات الخانكة.. طلبات إحاطة وبرقية تهنئة

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، جلسة لبرلماني الشباب والطلائع في الخانكة بمركز شباب القلج، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

تقديم طلبات الإحاطة

وأوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أن فعاليات الجلسة بدأت بتلاوة جدول الأعمال، وتقديم طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء برلمان الشباب والطلائع، والتي شملت قطاع التنمية المحلية بشأن التلاعب بالأسعار وجشع التجار، وأزمة الموصلات بموقف الخانكة، وسوء طريق المرج بالخانكة، وإهمال الأماكن الأثرية بمدينة الخانكة، ومواعيد توفير صناديق قمامة في مركز ومدينة الخانكة.

كما تم تقديم طلب الإحاطة لقطاع التعليم والبحث العلمي بشأن طريقة تفتيش الطلاب في امتحانات الثانوية العامة، وكثافه عدد الطلاب في الفصول داخل مدارس الخانكة، وتكاسل بعض المعلمين في المدارس، وأيضا طلبات إحاطة في قطاع البيئة بشأن انتشار رائحة كريهة ليلا بمنطقه العكرشة وتطهير الترع والتلوث والعشوائية، وفي قطاع الصحة بشأن تأخير سيارات الإسعاف، وتأخير تدني الخدمات الطبية بمستشفى الخصوص ومستشفيات سرياقوس.

برقية تهنئة للرئيس السيسي

وفي نهاية الجلسة قرر رئيس المجلس إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، واستمع الأعضاء إلى نص البرقية وانتهى الاستفتاء بالموافقة على إرسالها بعد انتهاء الجلسة، كما قدم ذوي القدرات والهمم فقرات فنية.

بناء جيل القيادة

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الجلسات البرلمانية تهدف لبناء جيل لديه القدرة على القيادة والتمكن من استخدام الأدوات البرلمانية الصحيحة بناءً على تدريب ووعي ليصبحوا سفراء التنوير، وأصحاب دور مستقبلي في الحياة السياسية، ومناقشة المشكلات المحيطة بهم وإيجاد حلول لها.

كما أثنى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالخانكة على أداء أعضاء برلمان الشباب والطلائع بمحافظة القليوبية، مؤكدين الدور الهام الذي تبذله وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في تنمية النشء والشباب وزيادة الوعي الثقافي والسياسي لخلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن برلمان الطلائع والشباب هو برنامج تعليمي تثقيفي يهدف إلى تعريف الشباب بمشكلات مجتمعهم، ليشارك الشباب في الحياة العامة والسياسية ومجالات العمل التطوعي ويعرف كل منهم مكانته داخل مؤسسات المجتمع المدني.