رمضان فرصة ذهبية لإعادة ضبط نظامك الغذائي.. 4 وجبات بدلا من 2

مع حلول شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون حول العالم رحلة روحية فريدة، تتخللها عادات غذائية مميزة، لكن ماذا لو تحولت هذه الرحلة إلى فرصة ذهبية لإعادة ضبط نظامك الغذائي نحو صحة أفضل؟

في هذا التقرير، نكشف عن أسرار النظام الغذائي المثالي خلال شهر رمضان، مستندين إلى نصائح خبراء التغذية، ونقدم لك خارطة طريق لتجربة صيام صحي وممتع.

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، إنّ النظام الغذائي الصحيح خلال شهر رمضان يجب أن يكون مُقسمًا على 4 وجبات، وليس وجبتين كما جرت العادة، موضحًا أن الوجبة الأولى عبارة عن إفطار تمهيدي مع سماع أذان المغرب مباشرة، وتقتصر على نوعين من السوائل، السائل السُكري لمنح الطاقة وهو عبارة عن أي نوع من العصائر، والمشروبات الدافئة، ويُحدد نوعهما تبعًا للفئة العمرية، فكبار السن يتناولون شربة الفراخ أو شربة اللحمة أو الكرنب، أمّا بالنسبة للشباب وصغار السن وأصحاب الصحة الجيدة الذي لا يعانون الأمراض المزمنة مثل السكر أو السمنة، فيمكنهم تناول حساء ثقيل ممزوجًا بالكريمة.

وجبة الإفطار الرئيسية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الوجبة الثانية وجبة إفطار رئيسية، وموعدها بعد الوجبة التمهيدية الأولى بنصف ساعة، وهي عبارة عن وجبة ثلاثية الأبعاد، تحتوي على 3 مصادر، مصدر للنشويات مثل العيش أو الأرز أو المعجنات، ومصدر ثانٍ للبروتين مثل اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو البيض، والمصدر الثالث من الوجبة طبق السلطة خماسي الألوان.

القليل من الفواكه والحلويات

وأردف، أن الوجبة الثالثة وجبة بينية، تكون بين الإفطار الرئيسي والسحور، وهذه الوجبة عبارة عن أي نوع من الفاكهة بحجم «قبضة اليد»، ويمكن استبدالها بـ«يوم فاكهة ويوم حلويات شرقية» بحجم مقبول لكبار السن، والذين لا يتحركون كثيرًا والذين يعانون من مشكلات في الشرايين، أمّا الشباب وصغار السن: «يأكلون ما أرادو ولو بكميات كثيرة ما دام الشخص يتحرك ويبذل الجهد، ولديه القدرة على الهضم.

أغذية ذات قيمة شبعية

وبيّن، أن الوجبة الرابعة وجبة السحور، ويُفضل أن تكون قبل الفجر بوقت قليل، ويجب مراعاة أن تكون أغذية ذات قيمة شبعية عالية تعطي الإحساس بالشبع لوقت طويل: «أنصح فيها بالفول لأنه يعطي إحساس بالشبع لوقت طويل»، كما يجب أن تحتوي وجبة السحور على ألبان مُتخمرة مثل الزبادي والرايب، لأنها تحتوي على بكتيريا حمض اللاكتيك وتساعد على عملية الهضم، ويشترط التقليل من التوابل على وجبة السحور لأن بعدها يأتي وقت النوم، كما يُفضل تقليل المخللات لأنها تؤدي إلى العطش.

كسر حِدة الجوع

وأكد استشاري التثقيف الغذائي، أنّ وجبة الفطور التمهيدي وظيفتها تهيئة المعدة للأكل بعد فترة انقطاع طوال ساعات الصيام خلال النهار، كما تعمل على كسر حِدة الجوع، ويستطيع الصائم الدخول بعدها على وجبة الإفطار الرئيسية التي يجب أن تحتوي على طبق السلطة الخضراء خماسي الألوان.

أخطار جسيمة على كبار السن

وحذّر «نزيه»، من الإخلال بالنظام الغذائي الصحيح خلال شهر رمضان، المكون من الوجبات الأربعة خلال شهر رمضان، والإفراط في الطعام على أول وجبة، وتناول كميات كبيرة من النشويات أو البروتينات أو الحلويات، وملء المعدة على دفعة واحدة لما لها من أخطار جسيمة على كبار السن ويؤدي إلى تدهور الحالة الصحية ومشكلات في السكر، والشرايين ومشاكل في المعدة، وتجنبًا لتلك المخاطر يجب إتباع النظام الغذائي السليم.