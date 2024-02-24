حالة الطقس خلال الساعات المقبلة: تحسن الأحوال الجوية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة بعد أن شهدت مناطق متفرقة من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية أمس سقوط أمطار متفاوتة الشدة واستمرت هذه الأجواء الماطرة خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر.

و️أوضحت هيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس اليوم وخلال الفترة القادمة طبقا لآخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس.

طقس الساعات القادمة

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود تحسن فى الأحوال الجوية على شمال البلاد ليسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

فرص تساقط أمطار

وتبقى الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق محدودة من جنوب الصعيد، ومن المتوقع ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا الأحد والإثنين.