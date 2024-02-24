افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة قوص بتخفيضات تصل لـ30%

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن جميع السلع الغذائية متوفرة في معارض أهلا رمضان 2024 بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن المحافظة ستواصل ضخ السلع بها على مدار الوقت.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة قوص، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها.

توافر السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

وتفقد محافظ قنا ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم السلع الغذائية والأساسية، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق، كما التقى ببعض الأهالي واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض، ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وقال محافظ قنا، إنه جار التوسع في افتتاح وتجهيز معارض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بكل المراكز والقرى على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية، إضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.