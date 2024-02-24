أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بالقليوبية

قال المهندس عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، إن معرض أهلاً رمضان بشبرا الخيمة هو أول معرض تم افتتاحه على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، السبت الماضي كما تم افتتاح معرض اهلا رمضان بمدينة بنها ومعرض الحرس الوطني.

أضاف أن إجمالي المعارض التي تم افتتاحها حتي الآن بمحافظة القليوبية 3 معارض، كما سيتم افتتاح معرضين آخرين خلال هذا الأسبوع، ليكون عدد المعارض بالمحافظة 5 معارض، وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين.

عدد المعارض في القليوبية

وأوضح وكيل الوزارة أن خطة المحافظة، أن يكون عدد المعارض 12 معرضاً على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الشوادر والمجمعات وفروع مشروع جمعتي الإستهلاكية و24 سيارة متنقلة ومنافذ أمان.

وأشار أن هذا المعرض يخدم أكثر من 7 محافظات لوجوده علي ملتقي طرق يربط بين محافظات الوجه البحري، مؤكداً أن المعرض يشهد إقبالاً كثيفاً، حيث أن متوسط زوار المعرض في اليوم 20 ألف زائر.

وأعلن خلال تفقده لمعرض المؤسسة اليوم بحضور الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، أنه سيتم افتتاح معرضين آخرين خلال أيام المقبلة في منطقة الخصوص ومعرض منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار تنافسية

وأوضح أنه تم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المعرض منذ افتتاحه حيث إن الكميات التي تم ضخها في المعرض بلغت 40 طنا من السكر بسعر 27 جنيها كما تم ضخ ما يزيد عن 20 طنا من السلع المختلفة ومن بينها الأرز رفيع الحبة بسعر27 جنيها وأرز بسعر عريض الحبة يبدأ من سعر 30 جنيها والزيت يبدأ من 55 جنيهاً في معرض المؤسسة، مؤكداً أن هذه الأسعار لا تتوفر إلا في معارض أهلا رمضان، وذلك في إطار توجيهات الدولة للحد من زيادة الأسعار بالأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار تنافسية، مضيفاً أن معرض المؤسسة بشبرا الخيمة من المعارض الدائمة بمحافظة القليوبية.

معرض المؤسسة بشبرا الخيمة يضم 25 عارضا

من جانبه قال الكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، إن معرض المؤسسة بشبرا الخيمة يضم 25 عارضا بنسبة تخفيضات تتراوح من 25 إلى 30 %، موضحاً، أن أسعار اللحوم تبدأ من 250 جنيها مقارنة بأسعار الأسواق التي تصل أسعارها إلى 400 جنيه وأكثر بالأسواق الحرة، وسعر الدواجن 100 جنيه للكيلو والسكر 27 جنيها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، للتخفيف من أعباء المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أنه يوجد 100 معرض رئيسي في جميع المحافظات، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، جاء ذلك خلال تفقده لمعرض أهلاً رمضان بالمؤسسة بمحافظة القليوبية.