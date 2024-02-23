سعر الزيت والسكر في معارض أهلا رمضان 2024

طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من الزيت والسكر في معارض أهلا رمضان 2024 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

معارض أهلا رمضان

وافتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض معارض أهلا رمضان بالقاهرة الكبرى والمحافظات، التي ستستمر حتي منتصف شهر مارس المقبل، لتوفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة، ومن بينها الزيت والسكر بتخفيضات تصل إلى 30%، وتشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين لشراء السلع الأساسية.

سعر الزيت والسكر

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي سعر الزيت والسكر وغيرها من المنتجات المعلن عنها في معارض أهلا رمضان

- لتر زيت شطارة 90 جنيهًا.

- 3 لترات زيت عافية عباد الشمس 270 جنيهًا.

- 3 لترات زيت عافية بلاس 295 جنيهًا.

- لتر زيت ثمرات 85 جنيهًا.

- لتر زيت مقلية 58 جنيهًا.

- سعر كيلو السكر 27 جنيهًا.

- سمن 5 كيلوجرامات 500 جنيهًا

- سمن 350 جراما 48 جنيهًا.

- سمن كريستال 55 جراما 8 جنيهات.

- زبدة فيرن 150 جنيهًا.

- زبدة كريستال 125 جنيهًا.

- سمن كريستال 700 جرام 90 جنيهًا.

- سمن الأصيل 2 كيلو 160 جنيهًا.