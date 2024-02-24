أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات.. تخفيضات كبرى

شهدت أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات، تخفيضات جديدة خصوصًا في أسعار الزيت والأرز، وذلك بعدما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتخفيض أسعار الزيت الخليط وزن 800 ملل إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، وذلك في جميع الفروع والشوادر ومعارض أهلا رمضان 2024 بجميع محافظات مصر.

أسعار الزيت معارض أهلا رمضان 2024

وتضمنت أسعار السلع معارض أهلا رمضان 2024 بجميع المحافظات تخفيضات كبرى وصلت إلى 30%، إذ جاءت أسعار الزيوت في معارض أهلا رمضان كالآتي:

سعر لتر زيت خليط 98 جنيها.

سعر زجاجة زيت 800 مل 65 جنيها.

سعر زجاجة زيت 700 مل 60 جنيها.

سعر زجاجة زيت عافية 185 جنيها.

سعر زجاجة زيت هلا عباد الشمس 225 جنيها.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

وجاءت أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات كالآتي:

أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان 2024 تبدأ من 27 وحتى 35 جنيها حسب حجم الحبة ونوعه.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2024 تبدأ من 220 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن في معارض أهلا رمضان 2024 تبدأ من 105 جنيهات.

أسعار السكر في معارض أهلا رمضان 2024 تبلغ 27 جنيهًا.

أسعار السمنة في معارض أهلا رمضان 2024 تتراوح بين 75 وحتى 425 جنيها.

أسعار الجبن في معارض أهلا رمضان 2024 تبدأ من 10 وحتى 31 جنيها.

أسعار المكرونة في معارض أهلا رمضان 2024 تبدأ من 27 جنيها للكيلو.

أسعار الدقيق في معارض أهلا رمضان 2024 يبدأ من 23 جنيها للكيلو.

أسعار البلح نصف جاف معارض أهلا رمضان 2024 يتراوح من 42 وحتى 75 جنيها.

سعر لفة قمر الدين السوري في معارض أهلا رمضان 2024 يبلغ 55 جنيها.

سعر كيلو الفول البلدي في معارض أهلا رمضان 2024 يبغ 50 جنيها.

معرض أهلا رمضان 2024 أرض المعارض

ومن المقرر أن افتتاح فرع معرض أهلا رمضان 2024 في أرض المعارض بمدينة نصر غدًا الأحد الموافق 25 فبراير الجاري ويستمر حتى أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس المُقبل.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 القاهرة

وتقام معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة في مناطق أثر النبي بمصر القديمة، وحي البساتين، والمنيل، والمعصرة والتبين، وميدان الباشا بمصر القديمة، وشارع حسن المأمون في مدينة نصر، وحي الموسكي، وزهراء المعادي، وميدان عرب المعادي، وأخيرًا في شارع 9 بالمقطم.

أماكن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2024

وبلغ عدد أماكن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية 2024 نحو 10 فروع متفرقة، إذ توجد في مناطق سيدي مسعود، وأبو العباس، والبيطاش، والأزاريطة، والجويلي، وبشاير الخير، وجناكليس، وأبو طالب، وكمال الجويلي، ووهدان.