«حقوق الإنسان بالأمم المتحدة»: كلمة مصر بوصلة رسمت مسار تحقيق العدالة

قال هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن الدولة المصرية لها ثقل عربي إسلامي، جعل كلمتها اليوم أمام محكمة العدل الدولية، محط أنظار لكل ما هو قائم في المنطقة، خاصة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن المذكرة المصرية حلقة متكاملة، رصدت الواقع بشكل دقيق.

مذكرة مصر قاعدة أساسية قانونية للاستناد عليها

أضاف «أبو سعيد» خلال حديثه عبر «zoom» خلال برنامج «اليوم» المذاع على شاشة «dmc»، أن كل ما ذكرته مصر بشأن الإنتهاكات والتطرق للإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني بشكل مفصل، هو موضع تقدير وقاعدة أساسية قانونية، للاستناد عليها من الهيئة القضائية للعدل الدولية.

كلمة مصر هي البوصلة

أشار إلى أن كلمة مصر هي البوصلة التي رسمت المسار من أجل تحقيق العدالة، بحكم الواقع التاريخي، قائلا: «الكيان الصهيوني كان يعتقد أن مصر متواطئة فيما يخص معبر رفح وغلقه، لكنها اليوم أثبتت أن كل هذا مجرد فقط إدعاءات، وأعتقد بأن الإتهامات التي وجهتها مصر اليوم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، يسحق كل هذه الإدعاءات الكاذبة».