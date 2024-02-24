عضو «خارجية النواب»: مصر تسير بخطى ثابتة بفضل القيادة السياسية الحكيمة

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، منوهة إلى أننا بدأنا فى جني ثمار المشروعات القومية والبنية التحتية وما تنفيذه من طفرة في قطاع الطرق والكباري.

الأزمات العالمية

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخاريجة بمجلس النواب لـ«الوطن» أنه لولا الأزمات العالمية الطاحنة التي ألقت بظلالها على كل دول العالم، بدءا من فيروس كورونا المستجد والأزمة الروسية الأوكرانية والحرب فى قطاع غزة، لكان الوضع الاقتصادي المصري في حال أفضل الآن مشيرة إلى أن عقد صفقة الاستثمارات الكبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة انفراجة حقيقية للاقتصاد المصرية وتحسين معيشة المواطنين.

الوصول للجمهورية الجديدة

وأوضحت أن مصر تسير بخطى ثابتة بفضل القيادة السياسية الحكيمة والرئيس عبد الفتاج السيسي، نحو الوصول للجمهورية الجديدة التي يطمح إليها المصريون قائلة: «ندعم القيادة السياسية والرئيس ونجدد العهد على العمل معا من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطن».