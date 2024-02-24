نائب بـ«الشيوخ»: الاستثمار في رأس الحكمة يٌسهم بدفع عجلة القطاع الخاص

قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تطوير رأس الحكمة له أهمية استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أنه سيضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري ويمثل طوق نجاة في الأزمة الحالية، ويفتح لمصر فرصا استثمارية في كثير من المناطق.

دفع عجلة القطاع الخاص المصري

ونوه «أبو عايشة»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاستثمار المباشر في رأس الحكمة يساهم في دفع عجلة القطاع الخاص المصري، بالإضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يساهم في الحد من البطالة وإحداث انتعاشة حقيقية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الساحل الشمالي به فرصا حقيقية للاستثمار السياحي.

رأس الحكمة سيحقق عددا كبيرا من المكاسب

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية والتشريعية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار ومُحفز له، وهو ما يظهر في مثل هذه المشاريع الضخمة، مشيرا إلى أن رأس الحكمة سيحقق عددا كبيرا من المكاسب أهمها انفراجة في الأزمة الدولارية، والتي تفاقمت خلال الفترة الماضية بسبب السوق الموازية والمضاربات مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.