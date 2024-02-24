«مورجان ستانلي»: الدولار سيتراجع بقوة في مصر بعد صفقة رأس الحكمة

قال بنك مورغان ستانلي، إن صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار تمهد لتعديل سعر صرف الجنيه، وهي الخطوة التي نعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح.

سعر صرف الجنيه في السوق الموازية

وتوقع البنك أن يستمر انخفاض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل، بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى مستويات 57.5 من 62 جنيه بعد الإعلان عن الصفقة.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وقال إن الأموال التي ستحصل عليها مصر مقابل صفقة رأس الحكمة خلال شهرين تعادل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد في 3 سنوات و9% من الناتج المحلي الإجمالي.