رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مورجان ستانلي»: الدولار سيتراجع بقوة في مصر بعد صفقة رأس الحكمة

كتب:

منة العشماوي
01:40 م | السبت 24 فبراير 2024
رأس الحكمة

رأس الحكمة

قال بنك مورغان ستانلي، إن صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار تمهد لتعديل سعر صرف الجنيه، وهي الخطوة التي نعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح.

سعر صرف الجنيه في السوق الموازية

وتوقع البنك أن يستمر انخفاض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل، بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى مستويات 57.5 من 62 جنيه بعد الإعلان عن الصفقة.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وقال إن الأموال التي ستحصل عليها مصر مقابل صفقة رأس الحكمة خلال شهرين تعادل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد في 3 سنوات و9% من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ المزيد:

تفاصيل الانخفاض الكبير للدولار في السوق الموازية.. وخبير يتوقع وصوله للسعر الرسمي

عاجل.. بعد تراجع الدولار غير المسبوق في السوق الموازية.. كم سجل الآن

تراجع الدولار في السوق الموازية لمستوى غير مسبوق.. اعرف وصل كام

رئيس «كتلة الحوار»: الصفقة الاستثمارية الكبرى ستواجه السوق الموازية

خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الدولار في السوق الموازية بعد الصفقة الاستثمارية الكبرى

الدولار يواصل تراجعه في السوق الموازية بعد إعلان الصفقة الاستثمارية الكبرى
بقلم منة العشماوي