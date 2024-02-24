10 مزايا للاستثمار في مصر.. مواني عالمية وموقع استراتيجي

تمتلك مصر العديد من المزايا والقدرات التي تمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وخاصة أنها تمتلك موقعًا استراتيجيًا، كما يعد الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات تحقيقا للأرباح في العالم، وذلك وفقا للمؤسسات الدولية ووفقا لما أشار إليه الخبير الاقتصادي بلال شعيب.

خبير يوضح أبرز 10 مزايا الاستثمار في مصر

وعدد بلال شعيب هذه المميزات كالتالي:

الميزة الأولى والأهم لجذب الاستثمارات الأجنبية تتمثل في موقع مصر الجغرافي، وأن قناة السويس تتحكم في ثلثي التجارة العالمية، خاصة أنها كموقع جغرافي تربط أكبر قارات العالم.

والميزة الثانية تتمثل في مساحة مصر التي تبلغ نحو مليون كم مربع، بمعني أن الدول التي حققت نهضات اقتصادية كبيرة لا تمتلك مثل هذه المساحة التي يمكن استغلالها لجذب الاستثمارات الأجنبية.

الميزة الثالثة وهو تميز مصر بسوق كبير مستهلك لكافة السلع والصناعات ويحتاج نحو 106 ملايين مواطن.

الميزة الرابعة: تميز مصر ببنية أساسية قوية ومدعومة بتوفير الطاقة النظيفة.

الميزة الخامسة: أيدي عاملة متوفرة وماهرة وقابلة للتدريب التحويلي.

الميزة السادسة: تميز مصر بمواد خام متنوعة وثروات معدنية واعدة.

الميزة السابعة اتفاقيات تجارية قارية مع أوروبا وأفريقيا وأمريكا.

الميزة الثامنة: حوافز ضريبية وجمركية علي دخول المعدات والآلات.

الميزة التاسعة: انخفاض أسعار الطاقة بأكثر من 80% عن دول العالم.

الميزة العاشرة والأخيرة: تتسم في مناطق لوجيستية عالمية ومواني على أعلى مستوى.

ولفت شعيب، إلى أن جبل علي، في الإمارات يمنح تراخيص للسفن التابعة لملف الملاحة البحرية وهذا الملف يمكن استغلاله اقتصاديًا والاستفادة من موارده، وإمكانية إنشاء مقر دولي لإصدار تراخيص للسفن من جانب وإصلاح السفن ولوجيستيات النقل من جانب آخر.