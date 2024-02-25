من أول نبي كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟.. سُخرت له الشياطين والرياح

يعتاد المسلمون بدء عباداتهم وأفعالهم بالبسملة أي بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك للاستعانة باسم الله الأعظم ورحمته لتيسير كل أمر عسير يمر الإنسان به، وتتعدد الأفعال التي يُستحب قول البسملة قبل القيام بها، كما حث الإسلام، منها عند بدء الأكل والشرب، وعند بدء الوضوء وقراءة القرآن.

ورد أن نبي الله سليمان علبه السلام، هو أول نبي كتب بسم الله الرحمن الرحيم، حسبما ذُكر في كتاب الأوائل لابن أبي عاصم الشيباني، فعن ابن عباس قال: أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم سليمان عليه السلام، وقد ورد ذكر نبي الله سليمان في عدد من سور القرآن الكريم، وقد حباه الله تعالى نعم وأفضال عظيمة.

نعم حباها الله لنبيه سليمان

أنعم الله سبحانه على نبيه سليمان بالعديد من النعم والأفضال، نذكرها في النقاط التالية:

- رزقه الله تعالى النبوة والكتاب.

- سخر الله له الشياطين والجن يأتمرون بأمره ويعملون في حاجته.

- كان يتكلم إلى الحيوانات ويفهم لغتها ويرد عليها.

- سخر الله له الريح تجري بأمره حيث يأمرها.

وفاة سليمان عليه السلام

مات سيدنا سليمان وهو متكئ على عصاه، وظل مدة من الزمن وهو على حاله، واقفًا دون أن يعلم أحد بموته، حتى جاءت حشرة الأرضة وأكلت عصاه التي كان يرتكز عليها فسقط على الأرض، حتى علم الجن والإنس بموته.

وجاءت قصة موته لتنفي ادعاء البعض أن الجن يعلمون الغيب، لأنه إذا كان ذلك صحيحًا لكانوا علموا بموته فور الوفاة مباشرة، إذ قال الله تعالى: (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ).