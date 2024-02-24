ما عدد السور المكية والمدنية في القرآن الكريم؟

أنزل الله القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال الوحي وهو جبريل عليه السلام، قبل الهجرة من مكة، وبعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، نزلت عليه باقي السور القرآنية، ومن هذا المنطلق، جرى تقسيم السور إلى «مكية ومدنية»، وفق مكان نزولها، فيما يتردد سؤال حول عدد السور المكية والمدنية.

عدد السور المكية والمدنية

حول عدد السور المكية والمدنية، يقول الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ عدد السور القرآن 114 سورة، واختلف العلماء حول عدد السور المكية والمدنية.

وتابع: «من الأرجح أن تقسيم السور هو 82 مكية، و20 مدنية، وهناك 12 سورة اختلف العلماء على مكان نزولها».

خصائص السور المكية

ومن أهم خصائص السور المكية ما يلي:

- نزلت في مكة المكرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة.

- كما تتميز السور المكية، بأنها تحتوي على النداء بصيغة «يا أيها الناس»، ولم يرد «يا أيها الذين أمنوا».

- تسرد السور قصص الأنبياء والرسل والأقوام السابقة، عدا سورة البقرة.

- تبدأ كلها بالقسم، بالإضافة إلى الحمد.

- تميزت بقصر آياتها.

خصائص السور المدنية

- ذكر الله عز وجل فيها الفرائض على المسلمين، والحدود.

- تناولت أحكام الجهاد، وما هو ممنوع وما هو مسموح.

- وضحت العديد من الأحكام الحياتية، منها الأسرة والميراث والزواج والطلاق.

- تميزت بطول آياتها.

- نزلت السور المدنية في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.