3 آلاف متسابق يشاركون في أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بطوخ بالقليوبية

بدأت اللجنة المنظمة للإعداد للمسابقة القرآنية الكبرى، حيث تقدم 3 آلاف متسابق يٌمثلون جميع قرى مركز طوخ وقها بمحافظة القليوبية تحت رعاية النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب دائرة طوخ وقها.

شارك في لجنة التنظيم الشيخ إبراهيم عقل وعددا من علماء الأوقاف تحت إشراف الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

تقسيم لجان المسابقة

قال النائب أحمد بدوي، إن المُسابقة تعد الأكبر في تاريخ المسابقات من حيث الحشد والتنظيم والمشاركة، حيث جرى تقسيم لجان المسابقة للبدء في الفعاليات وإجراء الاختبارات لمدة 3 أسابيع متواصلة لإجراء التصفيات النهائية، حيث تجرى المسابقة على مستوى القرآن الكريم كاملا وثلاث أربع ونصف وربع القرآن.

إقامة احتفالية كبرى لتكريم الفائزين

وتتم إقامة احتفالية كبرى لتكريم الفائزين على مستوى الدائرة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ووكيل وزارة الأوقاف وعددا من النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة القليوبية.

أوضح النائب أحمد بدوي، أن هذه النسخة من المسابقة تختلف شكلا ومضمونا عن النسخ السابقة، وتشهد عددا من المفاجآت بشأن تكريم الفائزين المٌتميزين وزيادة قيمة الجوائز الممنوحة.

وطالب النائب أحمد بدوي خلال لقائه بأعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة بضرورة تطبيق الشفافية في الاختبارات واختيار الفائزين.