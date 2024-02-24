جامعة مدينة السادات تدشن قافلة طبية ومشروع بيئي تنموي بالمنوفية

نظمت جامعة مدينة السادات، اليوم السبت، قافلة طبية ومشروع بيئي تنموي، في قرية عزبة صقر، التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، بإشراف الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإدارة العامة للمشروعات البيئية، وتحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة.

واشتملت القافلة الطبية على كشوفات في تخصصات «أطفال 110 حالات، باطنه 121 حالة، عظام 70 حالة، تحاليل 15 حالة»، بإجمالى كشوفات طبية 316 حالة، كما حضر الندوات 116 مستفيدا ليكون إجمالي المستفيدين 432 شخصا.

ندوات تثقيفية توعوية

وجاءت الندوات كالتالي:

1- ندوة بعنوان «مكافحة الأنيميا والديدان الطفيلية».

2- ندوة بعنوان «المشروعات الصغيرة أساس التنمية الاقتصادية»، حاضر فيهما الدكتور محمد منير، الحاصل على دكتوراه في التغذية وعلوم الأطعمه ومدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية.

3- ندوة بعنوان «مبادرة إتحضر للأخضر ودورها في الحفاظ على البيئة»، حاضر فيها الدكتور سامي زكريا، الحاصل على دكتوراه في العلوم البيئيه والزراعية، مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البيئية.

4- ندوة بعنوان «الإرهاب خطر يهدد الأمن القومي»، حاضر فيها إمام من وزارة الأوقاف.

أهمية القوافل والندوات التوعوية

وأشارت الدكتورة شادن معاوية، إلى أهمية دور جامعة مدينة السادات في نشر الوعي بين أبناء المجتمع، وأهمية القوافل التي تهتم بالصحة والتوعية، لاسيما في المناطق المحيطة بالجامعة، لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الدور المهم والحيوي للجامعة، متمثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للمشاركة في رفع الوعي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية دور الوعي الصحي للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة.

وشدد على أن القافلة الطبية والمشروع التنموي التوعوي التثقيفي، لتلبية احتياجات المواطنين، وتنمية الوعي لديهم، من خلال متخصصين بأسلوب مبسط، نحو كل ما يطرأ على المجتمع المصري من مشكلات وقضايا.