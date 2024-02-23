الكشف على 2620 مريضا في قافلة طبية مجانية بالمنوفية «صور»

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه جرى الانتهاء من توقيع الكشف الطبي المجاني على 2620 حالة من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنفيذ القوافل الطبية العلاجية التي انطلقت يومي 21 و22 فبراير، بمقر الوحدة الصحية في قرية الفرعونية بمركز ومدينة أشمون، وأسفرت عن تحويل 181 حالة لعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، وعمل نظارات طبية بالمجان لـ310 حالات.

قافلة رمد متكاملة

وأوضح أنّ القوافل الطبية التي نُفذت في مركزي تلا وأشمون، وضمت تخصصات «عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة»، فضلًا عن وجود قافلة رمد متكاملة ويتم الفحص والكشف بالمجان على المواطنين من خلال فريق طبي متخصص.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية، التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، موجهًا بتذليل العقبات كافة وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل.