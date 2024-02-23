الكشف على 684 مواطنا في قافلة طبية لجامعة سوهاج بقرية أولاد نصير

أطلقت جامعة سوهاج قافلة طيبة مجانية لخدمة أهالي قرية أولاد نصير بمركز سوهاج، وقعّت الكشف الطبي على 684 مواطنا، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص الجامعة على توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاََ في المجتمع والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية.

خدمات طبية وتوعوية للمواطنين

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تنفيذ القافلة بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة بكليات الطب البشري، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي قرية أولاد نصير وصرف العلاج بالمجان، لتخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن القافلة الطبية تضمنت 12 تخصصا طبيا مثل الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والجراحة العامة وجراحة المسالك وجراحة العظام والجلدية والرمد وأمراض الصدر وغيرها، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 684 مواطنا.

تحويل 26 حالة إلى المستشفيات الجامعية

كما أضاف الدكتور الشاذلي صالح موسى، وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 26 حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم، وذلك بمشاركة 14 طبيبا و2 صيادلة.

وأضح فراج علي حسن، مدير إدارة خدمة المجتمع بالكلية، أن القافلة تضمنت عددا من الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والقضية السكانية، شارك فيها الدكتورة أميرة فايز مدرس مساعد صحة عامة، والدكتورة سارة السيد مدرس الطب الشرعي.