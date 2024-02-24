صدفة وعرب والرفاعي.. أسماء أبطال مسلسلات رمضان 2024

يشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين كبار النجوم من خلال الأعمال الدرامية التي تتنوع بين كوميدية واجتماعية وشعبية وتاريخية، ومن الأمور التي تربط الجمهور أحيانًا بالعمل الفني، هو اختيار اسم أو عنوان المسلسل، ويشهد هذا الماراثون ارتباط اسماء المسلسلات بأبطالها داخل العمل سواء بالتصريح أوالتلميح.

وخلال هذا التقرير، نستعرض أبرز أسماء أبطال الأعمال الدرامية في رمضان 2024 والتي ارتبطت باسماء المسلسلات، وذلك من خلال السطور التالية:

مسلسل صدفة

تقدم الفنانة ريهام حجاج شخصية تدعى صدفة عجيبة خلال مسلسل صدفة، المقرر عرضه في رمضان 2024، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل مدرسة تاريخ، ثم تحدث لها صدفة غريبة تقبل حياتها رأسًا على عقب ثم تتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها، يشارك في بطولة العمل ريهام حجاج، خالد الصاوي، سلوى خطاب، رشدي الشامي، ميار الغيطي، فراس سعيد، عصام السقا، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل الكبير

كما يشارك الفنان أحمد مكي في رمضان بمسلسل الكبير 8 وهو استكمالًا لسلسلة الكبير أوي، والذي يجسد خلال الشخصية الرئيسية الكبير، وهو من بطولة رحمة أحمد، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، محمد سلام، هشام إسماعيل، إخراج أحمد الجندي، إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل عتبات البهجة

يعود الفنان الكبير يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية من جديد بمسلسل عتبات البهجة بعد تقديم مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ما يمنح القصة حبكة درامية خاصة، ويجسد شخصية بهجت الأنصاري، سيناريو وحوار ومعالجة درامية مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج العدل جروب.

مسلسل بيت الرفاعي

يخوض الفنان أمير كرارة السباق الرمضاني المقبل بمسلسل بيت الرفاعي، التي تدور قصته حول عائلة الرفاعي، وكبيرها محمود الرفاعي وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، يشارك في بطولته سيد رجب، إيناس كامل، أحمد رزق، ميرنا جميل، صفاء الطوخي، محمد لطفي، عايدة رياض، رحاب الجمل، أحمد فؤاد سليم، من تأليف بيتر ميمي، إخراج أحمد نادر جلال، سيناريو وحوار هند عبد الله وعمرو أبو زيد.

مسلسل حق عرب

يجسد الفنان أحمد العوضي خلال الموسم الرمضاني المقبل، شخصية تدعى عرب السويركي في مسلسل حق عرب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية، ويشارك في بطولته رياض الخولي، وفاء عامر، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.