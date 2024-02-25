5 أكلات للسحور في رمضان تقلل العطش والجوع.. تكاليف بسيطة وقيمة غذائية عالية

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تبدأ ربات المنزل في التحضير له، وتحرص على وضع جدول أكلات اقتصادية، حتى تتجنب التفكير المستمر والحيرة كل يوم خلال تحضير وجبات السحور، لذلك نقدم أكلات سهلة وسريعة التحضير، كي لا تحتار أي ربة منزل بالوجبات التي تعدها للأسرة على مدار الشهر الكريم، حتى لا يشعروا بالجوع والعطش.

الفول

الفول هو الاختيار الأكثر شعبية على مائدة السحور طوال شهر رمضان، وذلك لأنه مصدر غني بالألياف والبروتينات، ويساعد على الشبع لمدة طويلة، لذ يُعد طبق الفول من أهم الأكلات، لذا يتم تحضير طبق فول ويمكن إضافة بعض الخضروات المفضلة لديكم لتحصل على وجبة سحور خفيفة ومغذية خلال شهر رمضان.

البيض المقلي والجبن القريش

البيض له فوائد غذائية عديدة ويمكن تناول البيض المسلوق أو المقلي مع الجبن القريش الطازج، كوجبة للسحور في شهر رمضان، لاحتوائها على بروتينات وفيتامينات عدة، والجبن القريش يمنح طاقة للشبع كبيرة.

بطاطس مسلوقة

طبق البطاطس المهروسة يعد اختيارا مناسبا لوجبة السحور، وذلك لاحتوائه على الدهون الصحية والكربوهيدرات الضرورية التي يحتاجها الجسم، كما أنها تساعد على الشعور الشبع خلال ساعات الصيام الطويلة.

الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية على كمية كبيرة من الماء مثل الجرجير والخيار والخس، وتساعد على مواجهة العطش، وتعوض الماء الذي يفقده الجسم خلال ساعات الصيام، كما أنها تحتوي على العديد من الفيتامنيات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة.