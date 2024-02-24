4 أسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان في الشيخ زويد

افتتحت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، عدة أسواق لبيع السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان، بتخفيضات تصل إلى 25%.

وذكرت الغرفة التجارية في بيان، أن الشيخ زويد بها 4 أسواق تعمل لصالح محدودي الدخل من الأهالي، بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وهي سوق الثلاثاء وسط الشيخ زويد، وسوق أبو طويلة بقرية أبو طويلة بنطاق المدينة، وسوق الجوهرة بالشارع الدولي العام، بالإضافة إلى سوق أبو عكر.

رقابة تموينية على جميع الأسواق بالشيخ زويد

وقال صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان، إن جميع المواد الغذائية متوفرة بالأسواق بتخفيضات 25%، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الغرفة التجارية، مؤكدا توافر كل الاحتياجات الضرورية والسلع الغذائية في الأسواق، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومشددا على وجود رقابة تموينية مكثفة على الأسواق.

الأسواق المخفضة منتشرة بجميع مدن المحافظة

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الأسواق التجارية تعمل بتعليمات الغرفة التجارية والتموين، بحسب الاتفاق مع التجار، وتنتشر في العريش وبئر العبد والشيخ زويد، موضحا أن يتابع مع الأجهزة الرقابية الأوضاع بأسواق المحافظة، ويتم العمل على مساعدة التجار للاستمرار حتى نهاية الشهر الكريم.