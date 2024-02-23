بعد غلق التسجيل.. آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة للمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الخميس 29 فبراير، آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية للمدارس، للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024، مؤكدة أنّه لن يُسمح بقبول أي استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناءً على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

استمارة الثانوية العامة 2024

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بالتأكيد على الطلاب، بتوضيح كل المواد التي ستعقد بها الامتحانات بالاستمارات الإلكترونية، مع تقديم الاستمارة بجميع مشتملاتها وهي كالآتي:-

- 6 صور شخصية حديثة «4*6»، خلفية بيضاء مطبوع عليها الاسم رباعي من أسفل بالكمبيوتر.

- شهادة ميلاد حديثة «الأصل + 2 صورة منها».

- صورة بطاقة ولي الأمر + صورة بطاقة الطالب (الطالبة).

- 2 طابع صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات.

طباعة الاستمارة الإلكترونية

- طباعة استمارة الطالب الإلكترونية، والتأكد من صحة البيانات الموجودة فيها، والصورة على الاستمارة الإلكترونية تكون نفس الصورة التي تُسلم إلى المدرسة.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية ويتم في البريد + 2 صورة منه.

- إيصال دفع رسوم الاستمارة ويتم الدفع في البريد + 2 صورة منه.

- إيصال دفع تأمين التابلت ويتم الدفع في البريد + 2 صورة.