خبير اقتصادي: تراجع أسعار بعض السلع بعد صفقة رأس الحكمة

قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن تدفق العملة الصعبة، وضخ الاستثمارات في مصر من خلال مشروع رأس الحكمة، سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع خاصة بعد هبوط أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، بعد الإعلان عن الصفقة، والتي أدت الى خلق أزمة ومخاوف كبيرة لدى تجار العملة الصعبة.

انخفاض السلع بعد صفقة رأس الحكمة

وأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن أسعار الذهب سوف تشهد انخفاضا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، وكذلك بعض السلع الغذائية والخضروات ومشتقات الذرة والأدوات المنزلية في الأسواق الداخلية، مؤكدا أننا نحتاج مزيد من فرض الرقابة الصارمة على السوق الداخلي، ما يساهم في انخفاض كافة أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية.

عوامل متعددة تؤثر في أسعار السلع

وأضاف «خضر»، أن هناك عوامل متعددة تؤثر في أسعار السلع، وليس الاستثمار هو العامل الوحيد، خاصة عندما يتم إجراء استثمارات في صناعة معينة، حيث تزيد الإنتاجية والكفاءة في هذه الصناعة، وبالتالي يمكن أن تؤدي زيادة الإنتاجية إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وتوفير مزيد من المنتجات للسوق، وعندما يكون العرض أكبر من الطلب، قد تنخفض سعر السلعة، كما يمكن أن تساهم الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد وتحسين الإنتاجية وتوفير المزيد من السلع على المدى الطويل، وهذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض الأسعار.

تدفق العملة الصعبة من استثمارات رأس الحكمة

وأشار «خضر» إلى أن تدفق العملة الصعبة من استثمارات رأس الحكمة يؤثر على أسعار السلع بشكل مباشر وغير مباشر من خلال زيادة الإنتاجية، حيث تستخدم الاستثمارات لتحسين التكنولوجيا والعمليات الإنتاجية، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج، وتعزز الاستثمارات وخلق المنافسة في السوق، ما ينعكس على انخفاض أسعار السلع.