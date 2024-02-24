وكيل «صناعة النواب»: مشروع رأس الحكمة فرصة ذهبية لضبط سوق الصرف

قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يعد من أهم المشروعات الضخمة خلال الفترة الأخيرة، وسيعود بكثير من الإيجابيات على الاقتصاد المصري.

فرصة ذهبية للاقتصاد المصري

وطالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، من الحكومة المصرية والقيادة السياسية باستغلال السيولة الدولارية في السيطرة على سعر الصرف، حتى يستطيع مستثمرو القطاع الصناعي توفير المواد الخام وبدء عمل مصانع جديدة، خاصة أن التصنيع المعتمد على المواد الخام المصرية يعد الوحيد القادر على حل أزمة ديون مصر.

وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن مشروع رأس الحكمة يعتبر فرصة ذهبية مهمة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل من جانب الحكومة، للسيطرة على التضخم وسعر الصرف في السوق الموازية.