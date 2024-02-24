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«مجلس العقار المصري»: صفقة رأس الحكمة تاريخية وتخدم القطاع السياحي

كتب:

محمد متولي
02:54 م | السبت 24 فبراير 2024
صورة - أرشيفية

صورة - أرشيفية

قال الدكتور أحمد الشناوي، أمين عام صندوق مجلس العقار المصري، إن مشروع تطوير رأس الحكمة يعد صفقة تاريخية وتمثل نجاحًا كبيرًا لقطاع التطوير العقاري في مصر وتحقيق معدلات نمو في هذا المجال.

تطوير منطقة رأس الحكمة حافز للتنمية المستدامة

وأوضح الشناوي أن تطوير منطقة رأس الحكمة حافز للتنمية المستدامة لمنطقة الساحل الشمالي ويخدم القطاع السياحي في المقام الأول وتشغيل الشباب، مؤكدًا أن اجتذاب الحكومة لكيانات استثمارية أجنبية من خلال الشراكة تضمن لمصر وتدبير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أن شراكة رأس الحكمة يؤدي لتدفق دولاري سريع في السوق، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاستثمارات المصرية ويؤكد قوة الاقتصاد المصري وموارده.

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بقلم محمد متولي