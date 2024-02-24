5 أبراج تفضل ممارسة مهنة التدريس.. من وحي مسلسل صدفة

حالة اجتماعية ممزوجة بالكوميديا تقدمها الفنانة ريهام حجاج في مسلسل «صدفة» الذي تجسد فيه دور فتاة تعمل مدرسة تاريخ، وتتعرض لكثير من المشكلات في حياتها، وتشعر أنها بلا هدف، ومن وحي البرومو المسلسل نستعرض الأبراج التي تفضل العمل بمهنة التدريس.

هناك العديد من الأبراج الفلكية التي تفضل العمل في مهنة التدريس والتي منها أصحاب برج السرطان، حيث من المعروف أن مولود برج السرطان يتميز بسمات أبوية تكون قوية وفهو يكون مهتما للغاية بطلابه وأن يكون دائما موجودا بجانبهم وداعما لهم، كما أن مولود البرج معروفا بحبه الدائم للمعرفة الذى يدفعه دائماً للاطلاع على كل ما هو جديد ومختلف، وهذه السمات التي تتوافر في أصحاب مهنة التدريس، وفقًا لما ذكره موقع «style caster».

برج الجدي، يكون من أفضل الأبراج لممارسة مهنة التدريس، لأن لديه نهج عملي للغاية، كما أنه يخطط لدروسه بشكل جيد قبل أن يبدأ التدريس في الفصل، بالإضافة إلى ذلك فإنه يضمن احتواء الفصل على إبداع ويكون منضبطا للغاية في نهجه التدريسي.

برج الحمل

وجاءت من ضمن الأبراج التي تكون صالحة لممارسة مهنة التدريس، هم أصحاب «برج الحمل»، حيث من المعروف أن أصحاب البرج يتصفون بالحيوية والجرأة والثقة بالنفس، فهم يميلون لقيادة الآخرين، كما أنهم يعشقون خوض المغامرات المثيرة، لذلك يعتبر من الأبراج العاشقة لمهنة التدريس.

لم تقتصر الأبراج التي تفضل ممارسة مهنة التدريس عند هذا الحد، ولكن من ضمن هذه الأبراج هم مواليد «برج العذراء»، الذي من صفاته حبه الشديد لاكتشاف كل شيء غامض واهتمامه بالتفاصيل فهو من الشخصيات العملية ودائماً ما يسعى لمساعدة الآخرين، كما أن أسلوبهم التدريسي ليس مملًا وقادرا على إثارة حماسة الطلاب حول موضوع الدرس.

برج القوس

مواليد «برج القوس» من الأشخاص الذين يفضلون مهنة التدريس لأن من أبرز صفاتهم هي الحكمة، وخوض المغامرات، بالإضافة إلى التفاؤل بدون حدود والفضول الذى يدفعه طوال الوقت لاكتشاف الأشياء الغامضة.

برج الحوت

يُعتبر البرج من ضمن الأبراج، حيث عرف أصحاب هذا البرج بسرعته العالية على توصيل المعلومة واهتمامه بالتفاصيل، كما أن برج الحوت ينتج أفضل معلمين لمواد مثل الفن أو الدراما.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة هو من بطولة الفنانة ريهام حجاج التي تقوم بدور معلمة التاريخ «ميس صدفة» وهى فتاة من طبقة متوسطة وشعبية، ويشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم الفنان وخالد الصاوي وسلوى خطاب وميار الغيطي وعصام السقا ورشدي الشامي ورحاب الجمل وفراس سعيد، تامر يسري ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.